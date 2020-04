Het was een proxy-oorlog waaraan het Westen net zo goed schuldig was als Rusland. Het is jammer dat de Russen het niet willen toegeven, maar niet meer dan dat. Vergeet ook niet dat ipv uit te gaan van een ongeluk, onmiddelijk het woord "terreur" werd gebruikt, en werd gesproken over een tribunaal. Veelzeggend is ook dat de VS en Oekraine net zo goed als Rusland weigert satellietbeelden te releasen.

Nederland bombardeerde per ongeluk 70 Irakese burgers de dood in en... verborg het. De Amerikanen schoten eens een Iraanse airliner neer en maakten nooit excuses "want er was oorlogsdreiging". Oekraine schoot in volmaakte vredestijd per ongeluk een Russisch passagierstoestel dat mensen terugbracht uit Israel neer en ontkende dit aanvankelijk in alle toonaarden. Is daar een tribunaal voor opgericht?