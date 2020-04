We hadden u al gewaarschuwd. De zomervakantie wordt een totaalchaos & het wordt kamperen bij de boer dit jaar, op zo'n winderig provinciaal stikstofweiland met van die PFAS-poepende koeien die maar niet willen halveren. Alleen de Volkskrant hield nog een beetje hoop. Want de Volkskrant-lezer zit zomers traditioneel in Frankrijk. Met een De Waard-tent of in gîtes, chambres en tables d'hôtes, om vervolgens met een glas rode wijn, en met een vuist onder de kin Wagendorp en Bregman te lezen, met Radio Tour danwel een beekje kabbelend op de achtergrond, en dat dan vakantie noemen. Ruraal Nederland, berg u maar. De Volkskrant-lezer komt naar u toe deze zomer. Brrrrr. Niet allemaal tegelijk naar dezelfde rustieke camping!