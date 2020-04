Als kind ging ik nooit op vakantie daar was geen geld voor. Pa, ma en 7 kinderen, geen auto want beiden geen rijbewijs. Dus ja dat was hooguit soms naar het zomerhuisje in Noordwijk aan Zee van de baas van mijn pa maar dat weet ik niet eens meer. Ging pas voor het eerst naar het buitenland toen ik 16 was. Punktijd, ferry naar Harwich, trein naar Londen, slapen in een kraakpand wel gaaf achteraf als ik er op terugkijk. Daarna pas weer op mijn 26ste naar het buitenland op mijn eerste motor en daarna mijn leven lang de hele wereld over gereisd bijna altijd op de motor want ik heb een bloedhekel aan vliegen. De afgelopen 8 jaar ben ik echter thuis gebleven ik had gewoon totaal geen zin om weg te gaan en pas vorig jaar weer eens op en neer naar Kazachstan op de motor. Reisverhaal van die totaal bizarre motorreis staat nu op Saltmines, deel 1, deel 2 woensdag, deel 3 volgende week. Mensen vragen dan wel eens wat vind je het mooiste plekje op deze aardbol en dan zeg ik altijd steevast Katwijk aan Zee dat is voor mij echt het mooiste beste plekje op aarde. Vanavond met mijn neefje nog zandspuit-actiefoto's wezen maken met de Subaru Forester e-Boxer bij Willie-Zuid en de afwatering. Strakblauwe lucht en een zonnetje en dan die duinen en de Noordzee nee daar kan voor mij echt niets tegenop. Klinkt gek maar ik meen het echt.