Tja, dit zag je natuurlijk al van mijlenver aankomen. Rutte weigerde de grenzen te sluiten want het RIVM was van mening dat Civid-19 aan Nederland voorbij zou gaan. De PVV-er die daar wat anders van vond werd in de TK letterlijk uitgelachen.

Veel te laat ging Rutte er pas wat aan doen. Er sneuvelde nog een minister. Een aardige man, zo zeiden velen. Iemand die bij het UWV een puinhoop had gemaakt, zei ik. En dat had ik beter niet kunnen doen. Het was niet netjes dat ik dat zei, hij kon zich niet verdedigen. En zo ging het maar door.

Miljarden naar iets met stikstof, een blijvende invoer van asielzoekers, wij hebben het immers zo goed. Miljarden naar een noodfonds, extra geld voor de Palestijnen, hun raketten raakten op.

In tijden van economische voorspoed werden belastingbetalers nog steeds uitgeknepen. En nu? Nu de citroen is leeggeknepen en een nog grotere crisis voor de deur staat, wat doe je dan? Je doet wat je eigenlijk nog kan doen: zeggen dat de EU de oplossing is. Dat de EU zich als een baron van Munchhausen zich bij de eigen haren vastpakt en uit het moeras trekt.

Intussen gaat Rutte, zo heb ik vernomen, gewoon door met het uitgeven van geld voor NOx, heeft Rutte bepaald dat de asielinstroom weer op het oude niveau moet komen en gaan de belastingen omhoog.

Never waste a good crisis.