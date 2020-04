Door een pandemie wordt de toevoerketen verstoord, met tijdelijke tekorten tot gevolg. Bovendien gaan veel mensen emotioneel reageren, met opnieuw enkele weken tekorten tot gevolg. Het emotioneel hamsteren snap ik perfect, want als de overheid eerst wekenlang zegt dat we niks te vrezen hebben en opeens iedereen voor onbepaalde tijd in lockdown zet, dan verdien je weinig vertrouwen.

Dus: kortstondige tekorten zijn logisch. Daarmee is het zelfs als je wel weet dat er geen langdurige tekorten zullen komen perfect rationeel om als je onraad ruikt even wat extra's mee te pakken. Een week of 2 zonder pleepapier is toch lastig.

Mijn vrouw is van Oost-Azie en begreep meteen dat COVID-19 een groot risico was, zeker toen het in Italie, het minst georganiseerde land van de EU, losbrak. Wij kochten 2 weken voordat het hamsteren losbrak (een beetje) meer houdbaar eten, ontsmettingsgel, wc-papier en keukenpapier.

Mijn vrouw maakte voor het gezin enkele mondmaskers zelf en nog voordat iemand sprak van tekorten en virologen mensen maanden vooral te carnavallen en skien in Italie kochten we een doos met 50 mondmaskers. Vooral voor als we straks alleen met het OV of in de supermarkt mogen zijn met zo'n ding op. Zoals in Taiwan, Korea etc.

Overigens is de verstoring van de voedselmarkt nog niet volledig voorbij.

In de VS wordt door ziekte en quarantaine zoveel slachtcapaciteit stilgelegd dat vleestekorten dreigen, schrijft het altijd extreem degelijke financieel persbureau Bloomberg.

In Duitsland zei de voorzitter van de boerenbond, Joachim Rukwied, begin april dat het aanbod groenten straks beperkt zal zijn door een tekort aan arbeidskrachten, en prijzen dus omhoog schieten net nu mensen minder kunnen betalen.

Over die seizoensarbeiders gesproken: is toch wel opmerkelijk dat zoveel grenzen zijn gesloten, als Nederlander kom je zelfs Belgie niet meer in, terwijl dagelijks vliegtuigen en busjes propvol Polen, Bulgaren en Roemenen met een doorgangspas dwars door Europa crossen, zonder dat ze bij aankomst in West-Europa in quarantaine moeten.