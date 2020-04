Eigenlijk leef je als multiculturele medelander altijd in een soort quarantaine tussen twee qulturen. Maar gelukkig zijn daar de bruggenbouwers Tuur & Robbie, die ook in deze tijden van twijfel en vertwijfeling, van vreemde bewegingsvrijheid onder benauwende bezetting en van pils en pom ook aan de huidwendige mens blijven denken. En dat dan bij dezen in de Suriname Special van Corona Ontbijt TV. Een verhit debat tussen Winston Citroen, Henk Bakboord, Yesim Havertong, Peggy van Doorneveld en Don"Boeroe" Arturo over Sylvana, kwiekwie, pom, de Bijlmer, moksi meti, zionisme, homofiliteit en de mohammedanen. Oewij blijven er voor op!

Zelf LIVE inbellen? KAN!

Nagezonden bericht van Tuur: "Iedereen kan dinsdagochtend 21 april tussen 11.00 en 12:00 uur inbellen en de coronagroeten doen. Soort Speakers Corner dus, Open Huis. Het is ook een muzikale fruitmand, Erik Neijmeijer zingt wat u vraagt maar doet gewoon zijn eigen ding. Woensdag doen we een roast, allerlei bekenden gaan ons dan een uur lang afkraken. Party link alleen voor dinsdag 21 april: https://us02web.zoom.us/j/82069452158. Meeting ID: 820 6945 2158"