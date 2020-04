Klinkt toch niet echt aannemelijk. Als je gewoon je grenzen onder controle hebt en mensen screent die binnenkomen (hetzij met wachttijd, hetzij met tests) en je (semi)lockdown doet gewoon z'n werk tot de laatste besmette binnen NL uitgeziekt dan wel gestorven en hygiënisch opgeruimd is, hoef je in feite al die maatregelen niet meer te hebben. Slechts nog de ziekte buiten de deur te houden.

Afgezien van de cynische constatering: als andere landen niets of te weinig doen, en het verspreid ongecontroleerd in korte tijd, dan zijn alle mensen in die landen hetzij immuun dan wel enigszins resistent (mag je hopen, of het moet zoiets zijn als knokkelkoorts dat bij een tweede besmetting dodelijker is) of de meeste kwetsbare groepen hebben het loodje gelegd. Zelfs in het negatieve scenario dat het virus in andere diersoorten overleeft die soms in contact komen met de mens, is het een kwestie van vroeg ingrijpen en controles of quarantaines instellen op gebieden\personen met besmettingen.

Als het echt een griepachtig terugkerend verschijnsel wordt is er weinig meer aan te doen dan mensen met risico oproepen tot zelfisolatie. Maar dan moet je wel hopen dat alle andere mensen niet alsnog in relatief geringe maar te groten getale op de IC of het ziekenhuis in het algemeen belanden. Lockdowns kosten geld, maar overbelaste zorgsystemen ook.