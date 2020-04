Dus we hebben mogelijk dankzij onze halfbakken polderlockdown net aan gemazzeld (en Rutte nog meer) dat de IC niet helemaal over gaat lopen (hopelijk) en IT en ES lijken met een echte lockdown ook eindelijk een kentering te bereiken (hopelijk).

Maar dan dus ruim baan voor idioten die alle opoffering van economie en vrijheid nu in één klap teniet willen doen met het opheffen van de lockdown? Vrijheid van meningsuiting prima hoor, geef je ongezouten en totaal ongefundeerde en ronduit psychopate mening, maar ik mag op mijn beurt zulke figuren nog altijd volslagen onverantwoorde idioten noemen. Met een chronisch onderliggende lijden aan economanie. Het idee van het verlies van wat centen voor een beperkte periode doet meer zeer dan mensen onnodig te zien stikken blijkbaar. Want ieder weldenkend mens kiest bij een keus tussen opa of oma of relatief jonge zus, broer, vriend of vriendin ruim voortijdig dood door zuurstofgebrek enerzijds of anderzijds een mogelijk faillissement waar je gewoon weer uit komt en door gaat met leven, zonder een seconde te twijfelen voor het geld.

Als Rutte c.s. gewoon de grens had(den) dichtgegooid met twee weekjes vertraging was dit mogelijk überhaupt niet aan de orde geweest. Maar ook toen weer: kon niet, ging tegen de hogere "principes" van vrij verkeer in, zou zogenaamd zo'n vaart niet lopen (gebaseerd op nul komma nul bewijs of logica namens RIVM) en het zou misschien wel centjes kosten. Dus toen kwam de volle 180 graden Rutte-pirouette en de lockdown die geen lockdown mocht heten die je wist die zou komen, wat nog meer centjes kostte. En dan nu willen enkele mondademende randdebielen de lockdown vervroegd opheffen met de schijnveiligheid van zelfisolatie van alle ouderen en dikkeren en iedereen met hoge bloeddruk of diabetes (waar je volgens dergelijke experts binnen een jaar aan dood gaat als de Corona je niet had genekt), met als gevolg een totaal infarct van het zorgsysteem door geestelijk onvermogenden die zichzelf onsterfelijk of onaantastbaar achtend op de IC mogen melden, en... nog meer centjes kwijt. En dan wéér een (echte) lockdown in moeten om de boel te smoren.

En nog altijd de grenzen wagenwijd open. DE sluit ze, BE sluit ze, elk land met een halve hersencel inclusief China sluit ze om te voorkomen dat na het afvlakken van de curve het virus ongehinderd weer binnenkomt. Maar Rutte lacht en grijnst en wuift elke suggestie van logisch zelfstandig nadenken of eens redeneren vanuit het voorzorgsprincipe als het net deze éne keer wel van toepassing is vrolijk weg. Welkom, welkom in ons openbaar lichaam... Wij discrimineren niet wie\wat we toelaten, al kost het ons de kop.