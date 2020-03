Wij hebben ook een shop. Een Steylloos.TV shop. Geen mokken. Wel katoen. Geinig katoen. GS katoen. Cliché katoen. Katoen voor de lol. Katoen als shirt. Katoen als trui. Katoen met een hoodie. Katoen, kortom, om aan te doen. En vanwege corona, en het feit dat demense graag andere mense op anderhalve meter afstand houden, hebben we coronakatoen in de shop gehangen. Zoals vorige week helder gecommuniceerd, proberen we niet te doen alsof we daarmee de wereld op nobele wijze van corona gaan verlossen. Het katoen heeft twee functies. 1. Men drage het om anderen vriendelijk op afstand te houden en 2. Wij stofferen ons bestaansrecht in tijden van economisch lijden. Win/win, zonder strijkstokken, zonder opportunisme en (in tegenstelling tot die Rumagrukkers) zonder diefstal van andermans creativiteit: alles is eigen design. Inmiddels is er aan het veiligheidsgevoel ook een vleugje meligheid toegevoegd want ja, alleen maar somber naar elkaar kijken op sanderhalve meter afstand is ook zo wat.

Als je het stom kudtkatoen vindt, dan kun je dat hieronder gewoon in de comments kuchen. Als je graag een anderhalve-meter-waarschuwing aantrekt voor je naar buiten gaat, of iets om tragisch 2020 de tiefus mee te wensen, dan kun je op Steylloos.TV tussen de rekken pluizen. Thank you, cough again!