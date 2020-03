Scoop die je eigenlijk helemaal niet wilt hebben - sorry Nederland, maar dit is Coronalied "Zon".

Gekregen van een gebarentolk in een ontsmettingssluis van een niet nader te noemen intensive care: het Coronalied dat 100 BN'ers maandagavond bij Jinek zouden presenteren, maar dat bij dezen via GeenStijl is uitgelekt (waarvoor onze nederige excuses). Bovenstaand audiofragment is vermoedelijk een demo-versie van de makers, maar onderstaande tekst is dus de volgende epidemische ellende die we vanaf nu als collectief onderliggend lijden bij corona zullen moeten ondergaan:

ZON

En oh oh

Laat ons schijnen als de zon

Laat de wereld zien hoe het kan zijn

Zo oneindig mooi

Als we schijnen als de zon

Schijnen als de zon

Dag, mevrouw in het verzorgingshuis.

Hoi, opa en oma.

Hé, meisje aan ’t infuus.

Goedendag, broers op de boerderij.

Hi, jongen op je kamer.

En hallo oude mijnheer helemaal in zijn eentje thuis.

Vader met je pasgeboren baby.

Single in je stille flat.

Zusters in de zelf-quarantaine.

Moeders die hun kinderen missen.

Ik mis jou ook, mam.

Jij. Jullie.

Wij.

We letten op elkaar.

Doen we.

We klappen, bellen, skypen, appen.

Doen we.

Naar jou. Naar jullie.

Want wij.

We horen bij elkaar.

Doen we.

Jij. Jullie.

Wij.

We zorgen voor elkaar.

Al is het op een afstandje.

Doen we.

De vogels fluiten.

Bloemen komen uit.

Dat is net als anders.

We denken aan elkaar.

We klappen, bellen, skypen, appen.

Doen we.

Samen voor elkaar, samen voor jou.

Nou. Toch nog een soort Songfestivalgevoel. The Netherlands, your voting scores please?