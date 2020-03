Het hele EP zit sidderend thuis, de helden.

Waar is die von der Leyen? Heeft die een Bruno Bruinsje gedaan ofzo? We moesten toch allemaal naar Brussel kijken, en vooral moesten we luis-te-ren. Want het klootjesvolk is natuurlijk véél te dom om voor zichzelf te denken. Een virusje en hop; Brussel laat een denderende stilte horen en van de ene op de andere dag is het ieder voor zich.

Want ehhh te moeilijk voor de Brusselse technocraten die massaal in hun broekjes zitten te kakken met een mondkapje over hun grote muil. Straks, als het weer over is komen die ratten weer uit hun holen tevoorschijn en zullen, bevrijd van hun mondkapjes, weer als vanouds gaan schreeuwen tegen het gepeupel. Helden op sokken zijn het. Als ze echt iets kunnen betekenen, en dus politieke en persoonlijke risico's moeten nemen, dan zijn ze er niet. Als de lucht weer opgeklaard is en de vijand verdwenen is, dán staan ze vooraan om te vertellen wat we allemaal verkeerd hebben gedaan en hoe goed zij weten hoe het wél moet. Dat tuig zou veroordeeld moeten worden wegens lafheid in het aangezicht van de vijand. Wegens het verzaken van hun plichten. Wegens het eenzijdig consumeren van de lusten, en de lasten bij een ander door de strot te duwen onder overheidsdwang. .