Goedemorgen Richard. GeenStijl hiero. Je bericht is piccobello ontvangen. Bij deze motiveren wij bedrijven, instellingen, organisaties en/of laptophamsteraars (zoals Troostwijk Auctions en BVA) DRINGEND hun (goede, recente) laptops aan te melden bij richard@dehelpdeskert.nl

Richard, in de mail

Nu ben ik al jaren lid van Geenstijl en vroeg mij af of jullie niet op jullie manier bedrijven zouden kunnen aanspreken en een oproep doen aan bedrijven om toch eens in de magazijnen te kijken of ze daar nog goed bruikbare laptops hebben staan. Deze laptops kijk ik na en geef ik een verse installatie en daarna breng ik of mijn vriendin en vrijwilligers deze rond bij de gezinnen door het hele land.

Mensen, bedrijven, iemaden. Wie heeft er nog laptops? Opdat omaatjes met hun kleinkinderen kunnen skypen, kinderen online les kunnen krijgen, en overige minima ook toegang hebben tot gratis Pornhub Premium. Feelgood filmpje bij Rijnmond ⬇. DOEN. #daslief