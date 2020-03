Dat is misschien nog wel beter dan alleen naar de S.O.'s te kijken. Geef iedereen dat diploma, want laten we wel wezen: al die kinderen hebben het tot het laatste schooljaar geschopt, en ook dat laatste jaar voltooid. Het centraal schriftelijk examen is vooral een toets om te zien of het niveau van de school nog een beetje aansluit op het landelijk niveau, en die toets kunnen we best een jaartje overslaan. Moet je dan afgaan op het S.O.? Lijkt me teveel een momentopname. Op mijn school lag het niveau daarvan vrij hoog destijds, vrijwel iedereen haalde betere cijfers op het centraal.