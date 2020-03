Of zoals Doutzen Kroes zou zeggen : THANK YOU CORONA

Frans Timmermans

Om maar binnen te vallen met een understatement, we mogen hem niet echt, His Lulness, deze demagoog met z'n pedante kop, z'n groene egoproject en z'n betweterige en belerende toontje in alle talen van de regenboog. Maar nu de wereld aan het overleven is, is Frans Timmermans plots een volstrekt oninteressant gappie. Iedereen geniet daar met volle teugen van, behalve Frans Timmermans zelf, want Frans is zo iemand die 's ochtends zijn pyjama uittrekt, naakt voor de spiegel gaat staan en zichzelf complimentjes geeft terwijl hij door zijn eigen borsthaar kroelt. Zo zonder de schijnwerpers zie je pas wat Frans Timmermans echt is. Namelijk een natte krop sla in het lichaam van een behaarde kabouter.

82 genders

Gesmolten als een sneeuwvlokje, deze 'discussie'. Besef eens hoe goed het eigenlijk ging met ons landje: tot voor kort hielden we ons bezig met welke letters er wel en welke letters er niet toegevoegd zouden moeten worden aan de basisafkorting LHBT. Weet je wat, we doen LHBTI. Iemand nog een klinker kopen? Doen we toch gewoon LHBTIQAPC. Maar Mieke identificeert zichzelf als orc! Doen we LHBTIQAPCORC, kan ons het schelen. Dat was serieus een ding, wie er wel een pik had en wie niet, en hoe we dat dan allemaal zouden moeten noemen. Denk daar maar eens aan terug, nu we allemaal angstvallig de capaciteit van de intensive cares in de gaten houden, want corona doet helemaal niet aan gender.

Zwemtochten van Maarten van der Weijden

Sla een krant open en meneer ligt weer ergens in een of andere plas of zwembad geld in te zamelen voor het goede doel. Erg nobel en hartstikke knap natuurlijk, we doen het 'm (waarschijnlijk) niet na. Maar we hebben nu al een paar keer gedroomd over die rimpelige jatten van Maarten van der Weijden en toen wisten we: deze maat is wel echt de Peter R. de Vries van het geld inzamelen middels het zwemmen van waanzinnige afstanden.

Hysterisch gekrijs over het klimaat

Wat een verlossing, dat we nu al een paar weken verschoond blijven van apocalyptisch geleuter over het einde der tijden. Als in het einde der tijden met klimaatverandering als oorzaak, want corona zorgt ervoor dat we er toch wel aan gaan met z'n allen. Elektrisch rijden, het verduurzamen van je huis, een plakkaat mos op je dak, de vliegreisjes van Rob Jetten naar een of ander exotisch oord, de miljoenen op de bank bij Gerrit Hiemstra, een of ander grietje uit Zweden in een tussencoupé op de grond omdat het te druk is in de rest van de trein, gaaaaaap, jullie mogen volgend jaar weer.

Zwarte Piet

Heeeeeeeerlijk. Het is alweer maart en we hebben NOG STEEDS niks gehoord over Zwarte Piet, de HEMA met wel of niet een Zwarte Piet op een of andere rol geschenkpapier, oprukkend racisme en fascisme, Jerry de Airfyer en zijn gewelddadige kornuiten, dorpen die zich 'niets aantrekken van Den Haag', mensen 'uit de Randstad die we hier niet willen hebben', Blokkeerfriezen, stinkbussen, geweld, PSV-hooligans, chocoladepepernoten, Sidney Smeets en nog een paar weggooiers die we vergeten zijn.

Toekomstige ex-liefdes van Sylvie Meis

Geen idee of er momenteel een bok op Sylvie Meis zit maar het is vast weer een ander dan de vorige keer. Dan gaat Sylvie met haar nieuwe liefde naar Parijs ofzo, en dan laat ze aan bevriende journalisten terloops weten dat ze naar Parijs gaat en WAREMPEL de fotografen zijn precies op de plek waar zij dan ook is, namelijk Parijs. De aandacht is weer binnen, en na een tijdje laat ze haar management een persbericht sturen dat haar liefde over is, dan leest haar liefde middels het persbericht dat de liefde over is en dan is hij haar ex-liefde, en vervolgens duikelt ze elders weer een andere miljonair op die het dan weer een tijdje mag proberen. En zo is het liefdesleven van La Meis een grote vicieuze cirkel aan tranen en verdriet.

Carola Schouten, stikstof & boeren

Boeren hebben vrij bal, want het boeit echt helemaal niemand meer, die stikstof. Monsterfiles in het hele land, boeren in Den Haag, boeren voor de provinciehuizen, boeren op De Dam, Farmers Defence Force, Mark van den Oever, boeren op de snelweg, stikstof, laatste waarschuwing voor het kabinet, nog meer stikstof, optoeren, veel meer stikstof en Carola Schouten die ineens een heel erg belangrijke mevrouw was. Nu niet meer. Gelukkig maar want Carola Schouten functioneert het best daar waar ze thuishoort. In de marge.

Aardbevingen in Groningen

Er schijnt vannacht weer een aardbeving te zijn geweest in Groningen, maar de mensen uit Groningen mogen eventjes niet meer meedoen met hun problemen. Straks is het weer tijd voor de scheuren in je huis. Nu even niet.

Straatnamendiscussie

Wat zegt u nou? Gaat u drinken in de Witte de Withstraat? Bent u soms een NAZI? En die De Ruyterkade, bent u misschien een afstammeling van Adolf Hitler? Heeft de Coffijboomstraat NOG GEEN DISCLAIMERBORDJE? ZIJN WE GEK GEWORDEN? Wacht wat zegt u, uw oom heeft corona?