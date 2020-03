Is wel interessante vraag. Kan natuurlijk zijn dat er eeen superinfector in een zorgcentrum bezig is geweest? Maar dat zou vermeldenswaardig zijn. Relatief vind ik niet zo interessant, want wij testen alleen serieuze gevallen in de risicogroep + zorgpersoneel. In Duitsland mogen hiusartsen (in NRW) tot 50 testen per dag uitschrijven, dus daar wordt echt veel getest. Sommige zelfs met een onschuldig kuchje of loopneus. Maar qua absolute aantallen is het wel zorgwekkend! Benieuwd naar de oorzaak.