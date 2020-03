:

Volgens mij (?) kan ik dat niet aangezien ik uit zelfbescherming (ben niet echt voldoende onderlegd in financiën\beleggingen en nogal, laten we zeggen, verslavingsgevoelig) had gekozen voor zo'n beperkt account waarbij ik bijvoorbeeld ook niet met een margin kan lenen.

Was van plan (nog steeds overigens) om gewoon stug regelmatig te gaan kopen, of de beurs nu hoog of laag staat, zonder ooit te verkopen en met name te kijken naar aandelen die dividend opleveren. Laat ik nou ING en Shell gekocht hebben... Beide meer dan gehalveerd al sinds het laatste meetpunt (ze gaan niet helemaal terug tot het moment dat ik ze kocht) van eind 2019... BE Semiconductors daarentegen was als een raket omhooggeschoten (ruim meer dan 100% winst geloof ik) en compenseerde dat verlies meer dan volledig, maar is nu ook bijna 32% gezakt sinds datzelfde ijkpunt.

Ik wacht nog even af, heb afgelopen jaar nogal grote onverwachte uitgaven moeten doen, maar ga denk ik gewoon stug door met de ingeslagen strategie van dividend en buy to hold en kijk wel waar het schip strandt. Denk dat de beurs nog wel even dieper zal zakken tot de Corona is uitgewoed of de Fed en ECB Japanificeren en ook als een gek aandelen of ETF's gaan kopen zoals de BOJ.