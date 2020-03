Lol, wat ben jij beperkt in je kennis. En ook haatvol, of is het jaloers? Niet iedereen met een fijne auto is een leaserijder, niet elke hardrijder heeft een auto jonger dan 3 jaar, en zeker niet elke plaats in Nederland heeft een file rondom haar dorp, stad of er tussenin. Stop toch eens met dat zeuren tegen mensen die graag door willen rijden. Ja 180km/u is debiel. Maar dat zelfde is 100 rijden waar je 130 kon. What's next 80 waar je 100 kan? Mensen die veel rijden hebben een ander inzicht dan degene die enkel op zondag naar oma rijden of naar de plaatselijke supermarkt. Die 100 gaat niets opleveren (anders dan gedoe) en anders zeggen is gewoon trollen. Rechts rijden als je niet de maximum snelheid wilt is meer dan acceptabel, en nu gewoon stoppen met zeuren en jaloers zijn.