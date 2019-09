O o o wat is 130 rijden toch heerlijk. Kom je ergens op een snelweg terwijl je 110 rijdt, mag je nog eens 20 harder! Vroem vroem vroem zeg je dan tegen jezelf terwijl je het gaspedaal nog maar eens lekker intrapt, wat fijn dat wij in Nederland 130 kilometer per uur mogen rijden van de lieve mensen in onze regering. Tranen van geluk huilend geef je het aan je binnenspiegel bungelende beeldje van Sint Melanie de Snelle van 's-Gravenhage, beschermheilige van alle 130 rijders, een handsfree zoen. Voorbij zijn die dagen dat wij met 120 kilometer per uur over de snelweg tuften, terwijl we eigenlijk 43 seconden eerder thuis hadden kunnen zijn. We mogen nu 130 in dit land, dat pas met een snelheidslimiet van 130 echt ons land is. Als wij ooit nog eens een kind zouden krijgen, zouden we het 130 noemen. Nou mooi niet lui. Want vanwege het jarenlange gestikstofsjoemel gaat op vier snelwegen in de Veluwe de maximumsnelheid OMLAAG van 130 naar 120 en mag u op de A2 tussen Maarssen en Amsterdam nog steeds maar 100. Niks te vroem vroem. Rem rem.