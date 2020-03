Binnenbaan | 07-03-20 | 21:39

Ik kan prima omgaan met advocaten die misdadigers bijstaan - hun rol moet er namelijk ook zijn. Dat erken ik ten volle.

Waar ik niet mee in kan stemmen, is de welhaast triomfantelijke wijze van mediavertoon door de aangewezen advocaat van G.T.

Als is hoe geweldig het toch is dat hij, ondanks het gespuug etc., deze rol heeft in onze fraaie rechtsstaat. Dat vergeef ik hem zelfs, want daarin heeft hij sec gelijk.

Waarin hij, naar mijn idee, de mist in ging met z'n autonome slotpleidooi (want G.T. wilde zijn raadsheer in niks kennen) was dus het pleidooi voor géén levenslang, omdat dit behandeling in de weg staat.

Dan moet dus wel het uitgangspunt zijn dat de te veroordelen figuur te behandelen is - iets wat onderzoek, medewerking etc. vergt.

Uit alles blijkt dat dit onmogelijk was. Minstens nog uit de bejegeningen in de rechtszaal zelf.

Uiteraard, een noviteit - zo expliciet gekant tegen dit rechtssysteem was nog niet vertoond.

Edoch, mijn bezwaar gaat over de redenatie van de advocaat, hij noemde levenslang als uitzichtloos, en met 30- iets en plus TBS had zijn cliënt tenminste nog iets van toekomstperspectief.

Snap je nu de verkeerde redenering?

Onder het juk van de EU moet iemand die heden veroordeeld wordt tot levenslang na 25 gratie kunnen worden worden verleend - dát is de factor toekomstperspectief.

Die advocaat lulde dus, als dat het er niet in zat bij zo'n vonnis.

Dat was dus vals, want