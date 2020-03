Ach ja, alles draait om vooroordelen tegenwoordig. Vooral anderen beschuldigen van vooroordelen waar je zelf van vol zit.

Las net op Teletekst dat de "geheel op de hand van de conservatieve PiS regeringspartij zijnde" publieke omroep in Polen en honderden miljoenen bijkrijgt, die de oppositie "aan kanker" had willen besteden. Hoe nobel, geld stelen om het aan een goed doel te geven... Werkelijk NOS? Jullie pot ziet toch wel gitzwart vergeleken bij die ketel.

En vervolgens een artikel van dezelfde NOS site gelezen waarom zogenaamd vrouwelijke kandidaten geen kans maken in de VS om verkozen te worden. Wist van tevoren al wat er ongeveer zou staan: "witte" mannen, Trump, seksisme, Trump, vrouwonvriendelijk, Trump, vrouwonvriendelij tegen Hillary, Trump, vrouwen worden niet gekozen omdat kiezers denken dat andere kiezers denken dat vrouwen geen kans maken tegen Trump want vrouwonvriendelijk. Over inhoud of exact politiek programma geen woord. Daar stem je niet op kennelijk, liever kut dan kunde. Alleen dat Warren "kennis en goede ideeën" had of zo, details ontbraken.

Echt... Je hoeft niet eens meer een logisch of onderbouwd verhaaltje te schrijven. Pak gewoon een doos vol vooroordelen du jour, goed husselen, smijt ze over je velletje papier of beeldscherm, rijg ze aan elkaar en je hebt een "artikel" geschreven of een stukje "nieuws" of "informatie". Vrouwenlogica wellicht? Of denkt iedereen met z'n gevoel?