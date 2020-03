Mooi relaas. Zij zeggen wat je eigenlijk al weet. Dat hele 'racisme' gedoe is natuurlijk een politiek pressie middel geworden om mensen te verdelen zodat er geheerst kan worden. Vroeger noemden we dat 'opstoken' en dat deed je niet, dat was niet fatsoenlijk. Maar sinds het 'fatsoen' in Nederland jaren geleden onder bezielende leiding van de querulant Alex Pechtold en 'zijn' D66, is afgegleden naar goedkope demagogie en is overgeslagen naar alle politieke partijen, is er geen houden meer aan. Mensen tegen elkaar opstoken is Het Nieuwe Fatsoen. Uitspelen, manipuleren, mensen voor je karretje spannen als ware het vee, het mag allemaal. Zie wat Erdogan nu doet in het groot. Hij gebruikt die mensen, en dat doen de Westerse landen net zo goed, zij het met een zachtere handschoen maar het resultaat en het doel is vergelijkbaar.

Een goede vriend van mij was altijd vrij links georiënteerd vwb 'vluchtelingen' enz. Toen ging hij een jaar door Afrika rijden en de mening was 180 graden gedraaid. Geen geld meer naar Afrika zei hij alleen maar. We verpesten álles daar met de zogenaamde "hulp". Die mensen doen niks meer, wachten op nieuw geld, of nieuw eten, en zo gaat het maar door. Men bouwt niets op, ze vreten gewoon alles op en roepen dan om meer. Van hem had ik dat niet verwacht dus zo zie je maar wat de media voorschotelt bepaald niet strookt met de werkelijkheid.

Er is word echt zo ontzettend veel kwaad gedaan door proberen "goed" te doen.