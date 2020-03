Wat is er niet eerlijk? Als Biden ondanks een tekort aan fondsen 9 van de 14 staten wint, dan is dat een prestatie. Hoe men verder ook over Biden denkt.

Kiezersonderzoeken moeten het uitwijzen, maar Sanders lijkt door 'personal branding’ vele kiezers af te schrikken. Hij noemt zich een ’socialist’. Dat is in de VS vloeken in de kerk. Daarnaast is zijn plan voor een zorgverzekering voor allen voor veel Amerikanen te radicaal.

Het kan best dat Biden een kandidaat met fouten is. Maar Donald Trump is vele malen erger. Zowel als persoon, in zijn beleid en als president boven de partijen die alle Amerikanen moet verbinden en zijn land in de wereld vertegenwoordigt. Trump is een leugenaar die een loopje neemt met de democratie en de grondwet.

We zullen zien wie het in november 2020 zal opnemen tegen Trump. Hoe dan ook zullen zowel Sanders als Biden voor de Amerikanen, voor de VS en voor de wereld een betere president zijn dan Trump. Hoe de seniele pseudo-journalistiek van GS dat ook anders probeert te framen.