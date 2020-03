Daar gaan we weer, paniekzaaien deel 12. Het aantal gevallen in NL is zowat het kleinste in Europa, op Luxemburg na. En belangrijker: de groei is niet exponentieel, ook niet in Italie waar het aantal gevallen al weer afvlakt.

Het RIVM doet precies wat het moet doen.

Even voor het perspectief: momenteel hebben tienduizenden mensen griep en er gaan dagelijks ca. 10 mensen aan dood. Dat vinden we normaal, hoor je niemand over.