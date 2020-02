Je krijgt van mij een serieus antwoord. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar het zien van een leuter is niet het punt. Uit ervaring kan ik je melden dat een vrouw bij het zien van een potloodventer een reeks hele vreemde gewaarwordingen ondervindt. Vaak kan ze die zelf ook niet helemaal kan plaatsen.

Bij de laatste flasher was ik samen met een vriendin. En we vroegen ons serieus af waarom we niet heel hard om die vent moesten lachen. Midden in zijn gezicht natuurlijk. Waarom we in plaats daarvan pijn in ons buik kregen, geschrokken en bang waren. Een kwartiertje laten moesten we wel hard lachen natuurlijk, maar op het moment zelf totaal niet.

Omdat we samen waren, konden we elkaar vertellen wat we voelden. Alles bij elkaar opgeteld, kwamen we tot de conclusie dat 'bedreigend' de lading wel dekte. En ja, dat vonden we zelf ook een beetje gek, want er is niks anders aan de hand dan dat je iemands leuning ziet.

Als ik me voorstel hoe het meisje zich in de trein voelde, dan moet je dat bedreigende gevoel waarschijnlijk met 80% vergroten.

Snap je?