Waren we bijna van de vouwwagen verlost, krijg je deze slingerslepers op de weg

Gisteren was het internet vervuld van leedvermaak over de elektrische laadpaalpolonaise op de wegen naar Lech en andere langelattenlocaties. Schouder aan de schouder stonden de Tesla's S met Nederlandse kentekens dagenlang in de rij voor een scheutje elektronenpeut. Want in dit land lopen we dankzij volkomen uit de hand gelopen staatssubsidie op EV's zo ver voorop in het elektrisch rijden dat we soms even vergeten dat de laadpalen niet overhouden in minder klimaatdrammerige contreien. Ook de vooruitgang heeft zo z'n beperkingen. Maar nu is er een oplossing: een oplaadaanhanger! Vergelijk het met de mobiele telefoon. Aan het begin van de eeuw kon je een week weg met je Nokia 3310 zonder ooit panisch naar een vrij stopcontact te zoeken in hotellobby of vliegtuiglounge. Tegenwoordig heeft iedere reizende smartphonegebruiker een loodzware powerbank in de rugzak. En die onpraktische oplossing is er nu ook voor EV-beperkten met range anxiety en lange laadpaalfiles. Noem het de pret wet van remmende voorsprong, maar zo kom je dus gewoon weer net zo snel in je skigebied als de fossiele automobilist, en kunnen we allemaal samen de kwetsbare berggebieden van Europa verder verzieken met hyperconsumptief massatoerisme! Disclaimer: het is een Frans product dus hou rekening met elektrische storingen.

Laadpaalpolonaise in Duitsland richting skigebieden

Peperdure polonaises!