We dachten altijd dat de Big Bang verwees naar de weekenden van al onze onbeantwoorde liefdes. Vervolgens kregen we door dat het iets met het universum te maken had, en omdat we überhaupt nooit iets begrijpen zagen we het altijd maar als de beste verklaring waar de mensheid toe in staat is, in plaats van dat het nou allemaal zo in steen gebeiteld is. Maar goed, bovenstaand een moeite waard-kwartiertje met theoretical physicist Brian Greene. Onderstaand even z'n leukste theorieën - over de aard van tijd - voor een kostelijk discussietopic.

- Je kunt niet verder terug in de tijd dan de oorsprong van tijd; de Big Bang

Hij leent een analogie van Stephen Hawking: stel, je loopt op aarde en je vraagt iemand je richting het Noorden te wijzen. Je blijft lopen, tot je op de Noordpool bent. Als je daar gearriveerd weer aan iemand vraagt of ze je naar het Noorden kunnen wijzen, dan verliest die vraag z'n betekenis, omdat je al op het ultieme Noorden bent, en niet verder Noord kunt. Het zou kunnen zijn dat die ruimtelijke metafoor ook opgaat voor tijd, en dat de vraag 'welke tijd' er voor de Big Bang was, gewoon niet opgaat.

- Tijd is net als temperatuur een "emergent quality of reality"

Temperatuur is de gemiddelde beweging van meerdere deeltjes. Als ze snel bewegen is iets warm, als ze langzaam bewegen is iets koud. Temperatuur komt dus voort uit de beweging van meerdere deeltjes. Maar als je slechts 1 deeltje hebt, dan kun je deze niet warm of koud noemen, omdat er meerdere nodig zijn voor de notie van temperatuur. Misschien geldt dit ook voor tijd. En is tijd zoals wij dat kennen een eigenschap die alleen van kracht is als "enough stuff is arranged in the right patterns. But fundamentally maybe there are atoms or molecules of time, which, when not arranged in the form that we're familiar with, don't yield time as we know it. Time itself may be a quality of the world that exists here in this environment, but doesn't even apply in other environments that are configured radically differently."

Hele gesprek hier. Nog drie mooie clipjes, na de breek.

Waarom aliens ons nog niet bezocht hebben (HOE WEET HIJ DAT ZO ZEKER???)

Greenes verrassende kijk op religie en wetenschap

Over bewustzijn en psychedelica