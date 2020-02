Ok even een voorspelling how dit gegaan is. Rond nieuwjaar haddeen 1 of 2 jongeren een jointje mee en een cobra-6. Tja dat zijn tegenwoordig handgranaten. Dus wapens en drugs. Dus dicht die hap. In Amsterdam dealt men openlijk harddrugs. Plaats men granaten aan winkeldeuren. Liquidaties etc. Nergens, maar dan ook nergens wordt tegen op getreden. Het enige wat wij horen is: "Ja wat moeten die arme jongeren dan anders? Er is geen jeugdhonk waar ze terecht kunnen. Ze hebben geen stagebaan. Ze moeten toch iets. En laten we die paar het niet verpesten voor de rest"....

Maarja dan nu Urk he... Dicht dat jeugdhonk,. Wietje mee. Vuurpijl mee. Dicht Sluiten. Handhaven. Strafbladen. Oppakken. Stageplek afpakken. Taakstraf het liefst. Baantjes waar een VOG voor nodig is het liefst nooit meer.

Tja. Je bent een "jongere" of je bent een "jongere" he. En je bent een van die 999 die het voor de 1000 verpesten, of je bent die 1 ene die het voor die 1000 verpest. Dat zijn nogal verschillen natuurlijk. En daar heeft blanke autochtone hardwerkende mentaliteit en een FvD/PVV stemmende pa en of ma natuurlijk niets mee te maken.