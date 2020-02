Deze beladen term wordt te pas en te onpas gebruikt. Waar het vroeger alleen door randfiguren zoals pukkelige krakers met piekhaar werd gebezigd, is de term fascisme nu in elke conversatie mogelijk.

Bestelt u een wit broodje carpaccio (zonder quinoakorrels), terwijl u wijdbeens zit om de serveerster uit te leggen dat quinoa helemaal geen wondermiddel is, en dat u 15 jaar van uw pensioen af zit, dan kunt u in Amsterdam de mogelijkheid niet uitsluiten dat uw serveerster u zal bestempelen als fascist, de oorzaak van alle ellende op deze aard en het grootste gevaar voor de toekomst. Gooi er een corona-grapje bij, en de Siamese tweeling van de term fascisme zal dan ook vallen.

Dat de term fascisme zo vaak en foutief wordt gebruikt ligt, buiten het snowflake syndroom, voor een groot gedeelte aan de verschillende definities die aan deze term worden geplakt. Charismatische leider? Fascisme! Trots op eigen land? Fascisme! Controle over grenzen? Fascisme! En zo gaat de lijst nog wel even door.

Mussolini, de grondlegger van het fascisme, was voor velen inderdaad een charismatisch man, maar dat was Roger Moore ook. Maakt hem dit dan een fascist? En dan trots op eigen land, is dat dan leidend in dezen? Mussolini was niet trots op zijn land, maar een aanhanger van extreem nationalisme. Waar trots op eigen land beter omschreven zou kunnen worden als patriottisme, was Mussolini idolaat van alles wat (klassiek) Italiaans was. Alles wat niet conformeerde naar deze standaard van het groot Italiaanse Rijk, was dan ook inferieur in zijn ogen (overigens een van de redenen waarom hij geen hoge achting had van Adolf Hitler; het Arische “ras” moest immers nog leren schrijven en lezen terwijl Rome de wereld al bestuurde).

Patriottisme leidt ook niet tot het innemen van andere gebieden en landen (Corfu, Ethiopië) en het verstevigen van de positie in Eritrea, Somalië en Libië (allen kolonieën van Italië). Wat dat betreft kan men stellen dat het extreme nationalisme tot een soort zendingsdrang leidt wat zich uiteindelijk in ware vorm manifesteert: imperialisme.

De definitie van termen zoals fascisme, imperialisme, nationalisme, charisma, controle en zo verder, zijn dus vaak politiek gedreven (overdreven). Ieder punt op het politieke spectrum hanteert haar eigen definitie. Ikzelf vind de volgende definitie wel een goede (van Encyclo): “Een regeringsstelsel met een streng nationalistisch beleid dat de industrie, handel en financiën strak regelt, strenge censuur toepast en elke oppositie onderdrukt.” De definitie mist de neiging naar imperialisme, maar bevat wel de link naar handel, industrie en financiën; iets wat veel andere definities van fascisme over het hoofd zien.

Er kan dus worden vastgesteld dat de meningen nogal verschillen over wat fascisme is, maar als het ontleed wordt naar de individuele ingrediënten, dan zijn de meesten het eens dat deze ideologie absoluut niet wenselijk is. Maar de vraag dringt zich dan op, of iedereen blind is.

De halve economie is van de overheid

De overheid zit ongeveer op de helft van de economie via belastingheffing (en/of fiscale verruiming), en via allerlei regels en stimulansen forceert het ons, de burgers, om bepaalde keuzes te maken of te laten.

Wilt u een auto kopen? Dan zal de fiscale behandeling daarvan meespelen (gas, benzine, diesel of elektrisch en groot, middel of klein), want anders zou iedereen in een leuke auto rijden in plaats van die vreselijke omhooggevallen bakfietsen.

U heeft honden die flink verharen en u wilt een goede stofzuiger kopen? Dan heeft u dankzij onze (Europese) overheid alleen nog maar de keuze uit stofzuigers met de maximale zuigkracht van een astmatische egel.

Milieuvriendelijk vissen via pulsen? Mag niet (van de EU), want vissen met habitatvernietigende netten is de gewenste techniek.

U wilt een gasaansluiting in uw nieuwe woning? Niet te doen.

U wilt een lekkere zoete cola drinken? Kan niet, want suikerlimiet.

U wilt bij overlijden dat uw organen de uwe blijven en mee de grond in gaan? Nou, dat kan niet zomaar. Moet u even aangeven bij de overheid, want zelfs uw eigen lichaam is blijkbaar staatsbezit.

U wilt roken in uw pauze op het werk? Dan moet u ergens in de bosjes naast de openbare weg staan, want anders bent u in overtreding (hoi Fred en Luuk!).

U wilt rustig wonen? Mag niet, want u moet uw grond onder uw huis verkopen aan de overheid (!) zodat uw huis helemaal eco wordt met een waterpomp van EUR 20.000 die met 60db staat te loeien naar alle buren (het goede nieuws is dat hun warmtepompen vrolijk naar u terug loeien).

U wilt uw eigen pensioen regelen? Mag niet. U kunt iets doen naast uw verplichte pensioen, maar dat verplichte deel zit vast aan allerlei regels. Zo moeten vermogensbeheerders aangeven of ze wel genoeg beleggen in verantwoorde beleggingen. ABP gaat nog een stap verder en voert gewoon deels politiek beleid uit via haar beleggingen. U heeft in ieder geval niks in de melk te brokkelen.

De ECB doet meer van ditzelfde, en is dus ook geheel politiek gedreven. Met haar maatregelen beïnvloeden zij al onze levens via het manipuleren van prijzen en de economische misallocatie die dat veroorzaakt.

U woont met iemand samen in één huis maar bent geen partners in welke vorm dan ook en u wilt daarom fiscaal niks met elkaar te maken hebben? Gaat niet want of u het nou wilt of niet, u bent fiscaal partner in de ogen van de belastingdienst.

U wilt vrijelijk handelen met het VK in 2021? Mag niet!

U wilt geen imperialisme? Gaat ook niet, want de EU-trein dendert door naar het doel van de supranationale staat.

U wilt uw ongezouten en/of idiote en/of fantastische en/of humorvolle mening uiten op social media? Grote kans dat dit ook niet wordt goedgekeurd.

U wilt zelf bepalen wat nepnieuws is? Nee, nee, nee, dat kan de overheid niet aan u overlaten.

Kortom, alles wat u wilt, doet, voelt, eet, drinkt, denkt en vindt wordt door overheden in bepaalde banen geleid. Uw economische en politieke vrijheid is een wassen neus. U leeft in een imperialistisch project, het grootbedrijf heeft disproportionele macht, onwelgevallige meningen worden belachelijk gemaakt of gecensureerd, en mogelijke oppositie wordt te vuur en te zwaard bestreden met uiterst vuige methoden (hoi Hirsch Ballin, Ollongren, Opstelten, belastingdienst, Rutte, Jetten, Klaver, Ceta Kaag, of good old Ad Melkert, to name a few).

Zeg, was dit nou niet de definitie van fascisme? Hebben we dit nu aan de gevestigde politieke partijen te danken of aan die witkuif en die pianogozer?