Kazerne in Vlissingen gaat niet door, maar dat wist iedereen en z'n GeenStijl natuurlijk al wel een tijdje. In Vlissingen is geen hol te doen en daar hadden de mariniers geen zin in. Terwijl je er ook gewoon zélf iets van kan maken natuurlijk! Kijk maar naar Almere. Daar was in 1970 niks te doen en nu is het heel gezellig en leuk (citymarketing Almere gaarne HIER klikken). Hoe dan ook, we weten eigenlijk niet zeker of Barbara Visser een pik heeft, maar we gooien 'm er wel gewoon in: lekker gewerkt pik! Nu gaan de mariniers waarschijnlijk naar Apeldoorn en dat is voor die makkers véél gezelliger dan Vlissingen. Apeldoorn is echt top.

- Er wonen mensen

- Er staat een grote telefoon, maar misschien nu ook wel niet meer

- Er is bos

- Er is een zwembad

- Je kan in Apeldoorn wandelen, maar ook hardlopen, of zelfs fietsen

- Er is een overdekt winkelcentrum, De Oranjerie

- Je kan er spullen kopen

- Er zijn parkeerplekken

- Er is een theater, Orpheus

- Er is een sportcentrum met een wielerbaan!

- Er zijn rotondes

- Julianatoren en Apenheul

- Paleis Het Loo

- Er zijn kerken, parken en scholen

- Er wonen mensen