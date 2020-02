Normaal letten we nooit zo op bij positiebenoemingen in subsidiestuties met afkortingen waarvan wij ongeletterde blogboeren de betekenis niet kennen. We horen meestal wel (via twitter) wat Leo Lucassen nu weer voor feitelijk incorrecte stierenpoep in de pureebreintjes van de televisiekijkende bankaardappels des vaderlands heeft geïnjecteerd. Maar vandaag viel een nieuwe zwengel van de baantjesmolen ons toch even op: de KNAW (afkorting opzoeken - red.) benoemt chronische feitenverdraaier en nepnieuwszaaier professor dokter meestervervalser Leo Lucassen tot directeur van het IISG (afkorting opzoeken - red.), omdat de huidige directeur vertrekt naar het DANS (afkorting opz.. ach laat ook maar - red.). Want ineens zien we door de kieren van de achterkamertjes het licht naar binnen schijnen: bij de raad van toezicht van IISG is zijn eigen broer Jan Lucassen de voorzitter.

Daarnaast zien we ook nog enorme politisering van het IISG via Agnes Jongerius (PvdA Europarlement) en natuurlijk Petra Stienen, Arabist islamlikker en senator van de partij die vanmorgen nog pleitte voor het importeren van De Rest van Afrika. Maar vertel ons nog eens hoe het de schuld van Baudet cum suis zou zijn dat "De Wetenschap" z'n geloofwaardigheid verliest, in dit veel te kleine kringverjaardagsfeestje van een land, waar altijd dezelfde stomme ooms en tantes aanzitten om je de kaas van de toast te eten en hun sherrywalm in je bek te blazen?

Integriteitsregels KNAW. Tumbleweed...

Bron? Bron.

IISG = Propagandatak D66