Terwijl bij de Nationale Politie door personeelsproblemen de ene na de andere verkrachtingsaangifte in de prullenbak belandt, is de bemanning bemensing bij de taalpolitie nog altijd dik in orde. Via het onvolprezen @OverheidsEdits leren wij dat een anonieme ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag in de baas zijn tijd even lekker Wikipediapagina van Sjors en Sjimmie (racistische strip van vroegah, red.) heeft bewerkt. Er stond namelijk eerst dat Sjors 'blank' was en Sjimmie 'donkergekleurd', maar dat is nu veranderd in 'wit' en 'zwart'. Reden: "blank is een koloniale term, moet vervangen worden door wit. ''donkergekleurd'' is gewoon zwart - zwart is geen beledigende term." Frank Boeijen zeg er wat van!

Lekker gewerkt pik