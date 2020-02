Weet u nog, toen de mensen in Harderwijk erachter kwamen dat veroordeelde pedofiel Lars van der H. in hun (best mooie) stadje woonde? Ging helemaal mis. Pamfletten verspreid, steen tegen het huis, auto besmeurd, banden lek geprikt, vuurwerk naar binnen, ellende. Nu heeft Harderwijk nóg een pedopipo: Jasper L. (61), die fapvideo's naar dertien- en veertienjarige meisjes stuurde en een van die meisjes uitnodigde om in Harderwijk te komen 'vrijen'. Bleek dat meisje toch zomaar Alberto Stegeman te hebben ingeschakeld. Volgens borderline narcist Jasper Luluitdebroek met z'n treurige storing in z'n hersenen was het allemaal niet zijn schuld, maar van Alberto, het meisje en de tante van het meisje, en hij gaat een rechtszaak aanspannen tegen Alberto. Die vindt dat natuurlijk hartstikke grappig.

ENFIN, het mooie aan dit verhaal is dat Jasper na zijn straf (vijftien maanden waarvan negen in een kliniek blabla) doodleuk wil terugkeren in Harderwijk, om met zijn vieze 61-jarige pik achter andere jonge tienermeisjes aan te hobbelen. "Mij is onrecht aangedaan. Moet ik er dan voor weglopen?", aldus L. over een terugkeer naar de Hanzestad. Nou kerel, geen idee of je het nieuws een beetje gevolgd hebt, maar bij de inwoners van Harderwijk zijn de grenzen van het geweldsmonopolie nogal rekbaar, inzake veroordeelde pedofielen. Veel plezier met je terugkeer, evenwel.

Weet u trouwens WIE OOK in Harderwijk woont/woonde?