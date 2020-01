Pedomakker Lars van der H. (staat voor Heelviezeman) kreeg in 2011 een celstraf opgelegd voor het misbruiken van zeven minderjarige boys; de NOS schaart zijn zaakje zaak zelfs onder 'beruchte zedenzaken'. Van der H. liet jongens van een jaar of veertien helpen met dj'en, voerde ze bier en dan mochten ze bij hem slapen, vervolgens pleegde hij 'ontuchtige handelingen' en deed hij aan knuffelen, kussen en 'piktik', wie is er eigenlijk niet groot mee geworden. Lang verhaal kort, deze Lars van der H. verhuisde na het uitzitten van zijn straf naar Harderwijk voor 'een nieuw leven', tot de buurt ontdekte dat er een veroordeelde pedo (met zijn vrouw, wtf, en vier kinderen) in hun midden kwam wonen. Kennelijk deed-ie zelfs alweer bardiensten bij voetbalclub FC Horst - met al die kids niet per se een plek waar hij rond zou moeten lopen. Pamflet verspreid, steen tegen het huis, banden lek, auto besmeurd, vuurwerkbom in huis, de hele mikmak. Verklaring van de politie luidt 'vernielingen leiden tot onrust' en dat is natuurlijk dikke peop, want vernielingen leiden niet tot onrust, de komst van de pedo leidt tot onrust, en die vernielingen zijn de onrust. Enfin, Harderwijk heeft z'n zin want Lars de kinderprikker gaat verhuizen. Als diezelfde mensen uit Harderwijk ons nou even vertellen waar die smeerbeer dan wél moet gaan wonen, dan is dat probleem ook uit de wereld.

Is ook zo