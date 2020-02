Ik kan me haast niet vorrstellen dat je surstromming moet eten als is. Vergelijk het met vissaus, de geur waarvan je het belang van penishygiëne doet beseffen, maar dat als smaakversterker nogal geen gelijke kent. Sowieso is haring in de noordelijke keukens een heel ander ingrediënt dan bij ons. Ingelegd of als panharing, het is veelal een maal op zich. Maar kijk bijvoorbeeld alleen al bij onze oosterburen waar ze er allerhande capriolen mee uithalen. Dat is dus inclusief recepten met room: alsof ze in het buitenland allemaal chronisch zwanger zijn!

Maar van een Chinees verbaast mij op culinair gebied dan weer helemaal niks, die gasten zijn onnavolgbaar. De liefhebber van foodporn verwijs ik graag naar het te streamen Flavourful Origins: in een vijzel gemalen pens, rauw te consumeren. En aanverwante delicatessen. Het is zonder dollen verder een ongelooflijk inkijkje in fermentatietechniek en andere traditionele bereidingswijzen.

Gelukkig is bier hier dan weer wel wat beter ingeburgerd. Op de gezondheid en allen een fijn weekend. Storm en al.