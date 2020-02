Basisschool was nog enigszins leuk en natuurlijk gemengd met alle niveaus.

Middelbare was voor mij de hel, qua leeftijd. Maar dat lag grotendeels aan mezelf waarschijnlijk. Kreeg havo\vwo op Cito, meneer (! schat van een man overigens) de leraar groep 8 zei: doe maar havo. Na gesprekje met moederlief, werd het ineens VWO. Mij maakte het weinig uit, gymnasium leek de beste keus, maar vooral omdat het de kleinste school was, met zo min mogelijk monsterlijke medeleerlingen. Wel hele schooltijd, als ik al niet (school)"ziek" thuis zat, het gevoel gehad dat het allemaal wat te hoog gegrepen was, zeker gezien de Cito en het schooladvies. Of het een kwestie was van concentratie, motivatie, geestestoestand, genen, omgeving, persoonlijkheid(sstoornis) ik zal het mogelijk nooit weten. Subjectief resultaat: het was (en bleef lange tijd) de Hel.

Maar genoeg over die sukkel. Als je per se een middelbare school wilt, betaal dan mensen op vraag en aanbod. Waarschijnlijk kost iemand die wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde of een vreemde taal en literatuur tot in de finesses kent, toch iets meer dan een Pabo-geleerde die lezen, schrijven en rekenen (hopelijk) kent. Is misschien denigrerend, maar voor een Pabo-diploma hoef je meestal minder te kunnen. Kan zijn dat toevallig de academici in overaanbod zijn (pech voor hun inkomen) maar meestal krijg je voor meer moeite, kennis en kunnen meer.

Als je al per se een basis of "middenschool" wilt voor iedereen, hier wat breinscheten, die je geheel mag negeren als je wilt:

-Doe de basis in kennis: rekenen, taal, spelling, basale grammatica, basale seksuele voorlichting, kritisch denken, logica, eventueel (hoe kweek\bewaar ik mijn eigen voedsel en waterbron enzovoorts)

-Zorg dat meester\juf de autoriteit heeft om de leerling die de les verstoord weg te sturen naar de kinderopvang binnen de school. Doe daar zelfstudie of verzieken van je eigen leven.

-Je laat je smartphone of ander communicatiemiddel in de\je kluis gedurende schooltijd.

-Meet het niveau aan het begin en eind van een jaar of schooltijd.

-Beloon de school en leraren o.b.v de resultaten. Zowel individueel als als groep. Zodat ook de trutten en stumpers van de groep beloond worden als een slimmerik wordt beloond omdat hij\zij een betere manier heeft gevonden om het grut vooruit te helpen.

Geef één eindexamen voor allen. Daarin kunnen zij aantonen dat ze verbeterd zijn sinds het laatse einde. De percentuele positie zegt genoeg. Zonder op elk niveau te oordelen,