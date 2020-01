Even dat twitter draadje doorgenomen. Dat de ene stalinist de andere stalinist "rechts" noemt is tragi-komisch, maar vooruit.

Vele malen kwalijker is dat zo weinig linkse "intellectuelen" snappen wat de Trias Politica nu eigenlijk inhoudt. "Scheiding der Machten" betekent niet dat een rechter niks over een politicus mag zeggen, of andersom. Rechters en politici zijn gewoon volwassen mensen de je op hun werk mag beoordelen. Zowel individueel als in het algemeen; zoals we dat ook doen bij bijvoorbeeld boeren, bankiers of agenten.

Scheiding der Machten betekent alleen maar dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden zijn. Dat je dus niet (ik noem maar wat geks) een minister Opstelten kan hebben die het OM opdracht geeft schijnprocessen tegen de oppositie te voeren.

Of dat burgemeesters met de fanfare naar sharia-denktanks wandelen om duizenden valse aangiftes te verspreiden tegen een politicus die de sharia afwijst. Dat zou inderdaad echt niet kunnen.

Dat zou namelijk net zo kwalijk zijn als (ik noem maar even wat extreem onwaarschijnlijks) een politieman die oproept die dissident te "mollen", en zijn aanhang te "deporteren". Dat soort oproepen tot geweld verwacht je al niet van cabaretiers, (hoog-) leraren, columnisten, journalisten, ambtenaren en politici; maar zeker niet van politiemensen.

Dat soort excessen zouden inderdaad de Trias Politica, en de hele rechtsstaat, kapot maken. Maar bij mijn weten riep Baudet hier nooit toe op.

Integendeel. Het zijn juist de voorstanders van terreur en sharia, die deze tactieken niet alleen bejubelen; maar zelfs al stelselmatig toepassen tegen iedereen die terreur en sharia afwijst.

Onze rechtsstaat is al heel lang kapot, en dat komt niet door Baudet.

Dit is echt hele simpele materie.

Kritiek mag.

Onderlinge kritiek bewijst juist dat de machten gescheiden zijn.

Hoe vaak hebben rechters en politici geen kritiek gehad op politieoptredens?

Linkse kamerleden (wetgevende macht) stelden ooit kamervragen over de politie (uitvoerende macht) die terroristen had opgepakt. Omdat die terroristen een hotel in brand hadden gestoken waar collega Janmaat vergaderde, was die poging tot massamoord volkomen terecht, aldus met name de PPR.

Ik hoorde toen niemand over de Trias Politica.

Dus.

Agenten die de wet handhaven mogen bekritiseerd worden.

Rechters die onze wetgeving negeren, overtreden of zelfs "over rulen" mogen dan ook bekritiseerd worden.