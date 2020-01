Weet u waar van houden? Van de Nederlandse democratie natuurlijk! Want in ons bestel kun je het zo gek niet bedenken of er is wel een partij voor. Je hebt een partij voor de vrijheid, een partij voor de arbeid, een partij voor de toekomst en een partij van de eenheid. Er is zelfs een partij voor de dieren. Leuk toch! Die is vooral voor mensen die zich als beesten gedragen. Voorzitter Sebastian Wolswinkel is onlangs geroyeerd, maar de mevrouw die in bovenstaande video die hem vergelijkt met Hitler, Mussolini, Franco en jonge kaas (!!) mag gewoon vrij rondlopen op het congres. Nou ja. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is!