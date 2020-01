Een vriendin van ons zit in Huan in lockdown in de Uni campus. Ze vermaakt zich met Netflix en heeft een berg eten. (Kan die delen via de redactie als ze dat willen). Ze was alleen dus niet zo goed op de hoogte over het beschermen van de ogen.

Toen ik haar vandaag eindelijk kon bereiken vroeg ik haar of ze een bril opzette als ze naar buiten gaat.

Bril? Was haar antwoord. Dus ik legde uit dat de kans bestaat dat je via de ogen ook het virus kan oplopen. Haar reactie was "Oh my God".

Ze wist het dus niet maar gelukkig was ze dus nog niet buiten geweest omdat ze al veel voedsel in huis had.

Ik heb ook het kaartje gedeeld van de verspreiding van het virus en ook daar schrok ze van want ze zei eerder dat ze goede hoop had dat het snel voorbij zou zijn zodat ze naar huis kon.

Tot zover hoe mensen daar geïnformeerd zijn en de toestand in Wuhan (Huan).

Zouden ze daar een aftakking van het RIVM hebben zitten?