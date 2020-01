Hebben we oma al gezegd dat we van haar houden, nee, nou: we houden van u, oma. Hoewel iedereen en z'n Bruno Bruins aanvankelijk dacht dat de vleermuizensoep hier niet zo heet gegeten zou worden als ze door Chinese koks werd opgediend heeft de ellende nu ook toegeslagen bij onze directe buren. In de buurt van München is een knakker besmet met het virus; hij ligt in het ziekenhuis. Het virus grijpt overal om zich heen: 4.547 besmettingen, 6.973 vermoedelijke besmettingen en 106 doden. Nu is dat op een Chinese bevolking van ~ 1.436.985.295 niet zo heel veel, wereldwijd gaan er meer mensen dood door pak 'm beet de val van een keukentrapje of een aanslag van boze Strijders van Allah, maar we wéten zo weinig. Ondertussen gaat heel China in lockdown, gooit Mongolië de grenzen dicht en geven de Verenigde Staten en Zuid-Korea een negatief reisadvies af. Volgens deze expert komt het virus vanzelf een keer naar Nederland, want het is 'een olievlek die steeds groter wordt' en 'mensen reizen ook naar Nederland'. In de kranten inderdaad verhalen van mensen die uit Wuhan komen en lekker in Nederland rondbanjeren, dus als de gehele Nederlandse bevolking wordt uitgeroeid IS HET JOUW SCHULD, SPIER. En o ja: de Chinese exclave Giethoorn gaat failliet. Wat een drama.

