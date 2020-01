Maar dit blog is toch helemaal niet onafhankelijk? Ooit lang geleden wel. Maar dat is met de toetreding tot het Telegraaf kartel weg. En het is niet terug gekomen na het zelfstandig worden. Men moet schrijven wat de hardcore reaguurder opgewonden of kwaad maakt. Daarin zijn ze niet anders dan de MSM Waar ze zo vol op afgeven. Zowel in de klimaat discussie als de immigratie problematiek kent met maar één voorgeprogrammeerde modus. Of het nu het verdachtmaken van wetenschappers of het negeren van elke nuance is, GS is van de partij. Zich altijd verschuilend achter "maar satire", of "was humor". En uiteraard de VVMU, die ze elk ander onder het mom van het wars zijn van de toon van het debat, ontzeggen. Het lijkt gvd wel een linkse partij.

Verder geniet ik er elke dag van. Als ik mijzelf maar kan weerhouden van het allemaal al te serieus nemen.