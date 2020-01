Blijkbaar is onder Nederlanders weinig animo om naar de maan te gaan?

Schaf die publieke omroep gewoon af, er is niets publieks aan. Van hoor en wederhoor is niet of nauwelijks sprake, of de wederhoorder van het gewenste standpunt wordt vakkundig geselecteerd om zo onsympathiek mogelijk over te komen.

Als je al iets van zo'n gedrocht wilt houden, nog maar één net, of zelfs alleen maar een "gratis" Staatskrantje, met een lokaal (gemeente)krantkaterntje erbij. Met op elke pagina waar een opinie of niet puur feitelijk verhaal wordt gehouden, of waar een minderheid twijfels heeft over die feiten, men de helft van de pagina Voor en Tegen zijn verhaal mag doen. Waarbij de argumenten en feiten van Voor alleen door voorstanders en de Tegen alleen van tegenstanders van een standpunt\feit mag komen, zodat niet slechts de schijn van wederhoor wordt gewekt.

Als je per se één tv-zender, één radiozender en één webpagina "staats" wilt houden, verdeel het geld en de zendtijd gewoon onder de politieke partijen naar zetel- of ledenaantal of een gemiddelde van beiden, met minstens de helft van de zendtijd voor partijen die niet in de regering zitten. Mogen ze zelf onderling beslissen welke programma's van welke producenten ze afnemen of zelf maken en met welke partijen ze wel of niet samenwerken. Wel altijd de logo's van de partijen duidelijk in beeld of ervoor en na zichtbaar zodat je weet wiens woord met rondvliegende broodkruimels men spreekt.

Of neem een willekeurig gekozen jury van Nederlanders, die met minstens driekwart meerderheid de uitzending vooraf of als dat niet kan achteraf moet goedkeuren op voldoende objectiviteit of balans in voor en tegen programma's. Het is immers zogenaamd "onze" omroep van en voor iedereen. Al heb je dan wel het risico dat alles grijze drek wordt, om maar niemand voor het hoofd te stoten. Zou je wellicht allebei kunnen doen met twee zenders: "Nederland 1heidsworst" met die driekwart meerderheid censuur en "Nederland 2dracht" met het verdelen van de zendtijd onder de politieke partijen.

Maar simpelweg afschaffen is wellicht nog het beste. Het kost klauwen met geld om een ongeneeslijke ziekte van altijd bij de ander gediagnosticeerde domheid of onwetendheid te behandelen, terwijl het regelmatig bij de "patiënten" juist de indruk wekt die in stand te willen houden...