In de PI Achterhoek in Zutphen staat een busje in de fik. Kan gebeuren. Maar het verhaal erachter is dat de Mocromaffia zojuist een gewelddadige poging heeft gedaan om psychopaat pindabrein en bedrijfsmoordenaar Omar Lkhorf uit te breken. Die zit een levenslange straf uit voor een aantal opruimingen in de onderwereld. Kennelijk hebben ze nog werk voor hem in het wereldje en zoeken ze daarvoor niet zomaar de eerste de beste: Omar is een echte tophond in het circuit die na zijn veroordeling zelfs in zijn cel nog eens werd aangehouden voor nog meer liquidaties. Raar dat ie in de Ooyerhoek zit en niet in de EBI Vught. Maar na vandaag kan die overplaatsing ineens heel snel gaan. Meer details bij Lokaal Gelderland.

Ondertussen, op Dubai: is de "Nederlandse" maffiaverdachte Khalid J. (bijnamen: 'Oog' en 'Papkind') opgepakt in een onderzoek naar onderwereldmoorden.

Fuckin' Stringer Bell wannabe