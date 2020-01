Ophef die gij lezen moet als ge makelaar in koffij zijt, of als ge iets anders zijt

Zeer geachte linktippers van GeenStijl, wilt u alstublieft ophouden met het linktippen van bovenstaande tweet van Parool-verslaggever Patrick Meershoek. Het is namelijk een onvervalst staaltje nepnieuws. De straatnaamdisclaimer bij de Coffijboomstraat is niet nieuw, maar hangt daar al bijna net zo lang als de Coffijboomstraat bestaat. En u raadt het al. Het is de schuld van... GroenLinks! Op 7 september 2006 was de stadsdeelfractie in Amsterdam-Centrum piswoest dat er straten in de Amsterdamse haven naar Amsterdamse boten werden vernoemd en op 5 juni 2008 kreeg GroenLinks zijn zin en kwam er een disclaimer onder de ontzettend kwetsende straatnaam Coffijboomstraat. Weer wat geleerd.

Google Maps, april 2019