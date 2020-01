Automobilist is wel klaar met de 'knopjesdrukkers' bij Rijkswaterstaat

Het is druk op de weg. Dat komt omdat de grenzen wagenwijd openstaan, omdat er iedere week een asielinstroom geïmporteerd wordt, omdat de werkloosheidscijfers recordlaag zijn & omdat bejaarden en gepensioneerden niet meer achter de geraniums zitten. In de verkeerstorens van Rijkswaterstaat vinden ze het leuk om met een druk op de knop complete snelwegen dicht te gooien. Ligt er bij Hoorn een spanband op de A7 dan gaan bij Purmerend de kruizen al op rood. Dooie duif op de A4 bij Den Haag? Dan gaan bij Schiphol de kruizen al op rood. Afgewaaide boomtak op de A12 bij Arnhem? Dan gaan bij Bunnik de kruizen al op rood. De automobilist is er wel klaar mee. Vroem. Vroem.