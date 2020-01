Volgens OM-topman Gerrit van der Burg is de maximale straf voor doodslag (vijftien jaar) te laag. De maximumstraf voor moord ging omhoog (naar dertig jaar) en daardoor hobbelt doodslag er maar als een slap piemeltje achteraan. Zo ging het helemaal mis bij Bekir Eraslan, de doorgedraaide volidioot die de arme Hümeyra liquideerde en tot afgrijzen van heel Nederland moord ontweek en daardoor slechts veertien jaar cel pakt. Vanwege de maximale straf. Keiharde motieven om de straf te verhogen heeft Van der Burg overigens niet, behalve 'het gat met moord is te groot'. Van der Burg redeneert natuurlijk louter vanuit juridisch oogpunt, maar kijkt niet naar de impact op de samenleving, een samenleving die er over veertien jaar nog lang niet klaar voor is een debiel die in koelen bloede een meisje van zestien heeft afgeschoten terug te krijgen - wat overigens niet wil zeggen dat rechters vanuit de emotie moeten handelen, maar ja, die doen ook maar wat, en zij worden aan de bovenkant toch al begrensd door een maximale straf. Misschien, over 25 of 30 jaar, mag Bekir de Moordenaar zijn smoel weer een keertje om het hoekje steken, en als het ons niet bevalt mag hij weer terug naar waar-ie vandaan kwam. Gelukkig krijgen we de instant ruige praat van de opportunistische voetveegjes van de vvd die in de kamers rondhangen er gratis bij. Kunnen ze mooi de wet veranderen en dan over een paar jaar, als de wind weer anders waait, de boel snel weer veranderen.

