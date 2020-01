Heel gek: sinds de grappen van Ricky Gervais hebben we ineens weer zin in prijsuitreikingen. Nou, dat treft, de Oscars komen er aan en het lijkt er ook nog eens op dat de schrale woestijnwind van de wokeness is gaan liggen in La La Land. Er was in 2019 minder SJW-cinema dan in de jaren daarvoor en dat zie je aan de nominaties (en aan de instant blaatmediale jankreacties over 'te wit' dit en 'te man' dat). Voor ons was er geen twijfel wat de film van 2019 was en voor de Academy duidelijk ook niet: Joker casht elf nominaties voor het filmfeestje van volgende maand. Alle relevante poppetjes (film, regisseur & acteur), beeldjes voor de blauwdrukken van beeld en geluid (screenplay, cinematografie, editing & soundtrack) plus het hele register aan restanten & overige (make-up, kostuums, geluidsmix & geluidsedit). Joker nog niet gezien? Bij een Pathé-Thuis-bij-u-op-de-buis vanaf eind deze week. Er is trouwens ook een Nederlander genomineerd. Voor het aanbrengen van rouge in een kudtfilm, dat dan weer wel. Nu alleen nog een host vinden (die is er niet dit jaar) om al die sterren stil te houden, voordat ze zich toch weer allerlei policor preken in hun bol halen.

Boehoehoehoehoehoe