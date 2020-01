Terwijl de genomineerden en hun gasten bij de Golden Globes-uitreikingen een veganistische maaltijd zaten weg te knagen (vanwege het klimaat), klom presentator Ricky Gervais - een van de allerlaatste mensen in de spotlights van de wereldfaam die eerlijk zegt wat hij zelf denkt, niet wat de kardinaals van cancel culture willen horen - achter de microfoon om de hele hypocriete Hollywoodbende te vertellen dat ze hun heilige verontwaardiging lekker voor zich moeten houden. "Jullie zijn in geen enkele positie om het publiek te beleren. Jullie weten niks over de echte wereld." Er wordt gelachen, maar we tellen tevens een zboel zure bekkies (lol, Tom Hanks). Serves them right - de heuvels van Hollywood en Beverly Hills zijn het Olympos van het hedonisme, waar de goden van het zilveren scherm vanaf hun morele hoogwolk met donder en bliksem de wereld willen verbeteren door anderen de les te lezen over Trump, #MeToo, het klimaat en alle andere misdaden tegen de menselijkheid waar hun eigen fans & publiek zich elke dag """schuldig""" aan maken. Maar wat die lui nooit lijken te snappen. De lawine van woke wappervingers die de laatste jaren uit dat parallelle universum komt glijden is als stront in een vlakspoeler: het spettert en het stinkt en je wil er niet naar kijken maar met een druk op een knop is het gelukkig allemaal zo weer weg.

Hier trouwens de winnaars. Moet gezegd: er was eindelijk weer eens wat kwaliteitsaanbod in 2019, dat niet door allesverterende SJW wokeness gedomineerd werd, en dat zie je terug in de prijslijst. Of de prijswinnaars zich aan de waarschuwing van Gervais gehouden hebben, weten we niet. We zijn al sinds Trump won gestopt met luisteren maar die high pitched hypocrisy.

De volledige openingsrant

Bonuskwoot. Epstein didn't kill himself

'You're in no position to lecture the public'

Elkaar afzeiken doen ze dan weer wel respectvol