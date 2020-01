Jongens, alle hens aan dek want uw koning, vaderland, natie en cultuur is op zoek naar niet zomaar een man. Nee, naar een "marokaanse man met turks uiterlijk", het staat er allemaal echt en het is gewoon het officiële blauwvink-account van Het Operationeel Centrum Politie. Nou, flinke jongen die aan deze manhunt ontkomt. Het geeft toch wel te denken over wat nu eigenlijk zo'n onderscheidend Turks uiterlijk kan zijn. Sowieso dat hij een fez op had dus. In ieder geval zag Ali B het in 2007 al aankomen: "(...) Dat is waar we voor staan. Het zijn de wetten van de straat ik ben een Turk-Marokkaan."