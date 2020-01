'Morning dawn. Light shines upon us (...) Searching for our voyage of love and joy' en dat dan in combinatie met Amersfoort. Nou dat treft want dat was precies het eerste waar wij aan dachten bij Amersfoort, nog vóór het treinstation en het feit dat de jongste inwoner 42 jaar is. En: 'Explore the unexplored. Laughing. Walking. Running.' Echt helemaal Amersfoort, en het eindigt met het zwaar inspirerende 'never stop going'. Deze volstrekt irrelevante crack zit dus voor alle programma's op NPO Gemist, precies waar de doelgroep zich bevindt. Geef degene die dit bedacht heeft alsjeblieft een flinke salarisverhoging want wij wanderers hebben zin always on our way te gaan, richting Amersfoort.

