Apotheose op het WK Pijltje Gooien. Regerend wereldkampioen Michael van Gerwen en de Schotse powerclown Peter Wright gaan in de finale mikken wie er het eerst bij de 7 gewonnen sets is. Kapotsaai toernooi verder werd opgeleukt door het tragische afscheid van People's Champ Raymond van Barneveld in de eerste ronde, de eclatante overwinnings (2) van Fallon Sherrock (v) en de moordaanslag op Peter Wright, die op het nippertje aan een headshot (foto) ontsnapte in de ordinaire ruziepartij tegen Welshman Gerwyn Price. Prijzengeld is 500.000 pond voor de winnaar en twee ton voor de loser. Intunen op RTL7 voor biertafels met hossende mensen en hopelijk een wedstrijd en een fijne negendarter. Game on.

SPANNEND: 2-2 in sets nu

Grote Mannen Wedstrijd: 5-3 voor Wright nu

Ojee: 6-3 voor Wright

Klaar: 7-3. Helemaal verdiend